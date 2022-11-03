Бирюков: В центре Москвы завершен ремонт четырех набережных

Подобный ремонт делается раз в пять лет Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков сообщил о завершении ремонта четырех набережных в центре столицы.

«Сезонные работы по расшивке швов гранитной облицовки проведены на четырех набережных – Котельнической, Гончарной, Берсеневской и Крымской, - отметил заммэра. - В общей сложности отремонтировали более 60 тысяч погонных метров швов».

По его словам, подобный ремонт делается раз в пять лет. Он позволяет увеличить срок эксплуатации сооружений.

«Со временем материал швов разрушается, чаще всего из-за того, что в них начинает расти трава, - объяснил Бирюков. - Это может привести к смещению гранитных плит и даже к их выпадению».

КОНКРЕТНО

Во время ремонта:

- проводят пескоструйную очистку камня;

- делают расшивку швов;

- очищают между плитами старый наполнитель, а также промывают;

- заполняют швы полимерцементным материалом и затирают водонепроницаемым раствором.

Все это для жителей проходит практически незаметно. Строительные леса ставят со стороны воды и передвигают с участка на участок.