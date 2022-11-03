Эксперт Хафизов назвал деревянные усадьбы Москвы, маскирующиеся под каменные

Усадьбы Останкино и Кусково — это оштукатуренные деревянные здания Фото: Андрей АБРАМОВ

Создатель виртуального музея наличников, эксперт русской деревянной резьбы Иван Хафизов в беседе с «Мослентой» перечислил деревянные столичные усадьбы, которые маскируются под каменные сооружения.

По его словам, в Москве сохранилось порядка 50 деревянные домов. Например, усадьбы Останкино и Кусково представляют собой оштукатуренные деревянные здания, однако с виду их можно принять за каменные.

Еще один пример – дом в районе Замоскворечье, на улице Большая Ордынка, дом 45. Хафизов полагает, что горожане и гости столицы могут спутать здание, обшитое досками, с каменными.

«Несмотря на то, что это объект охраны федерального значения, я мимо него сто раз ходил, и опять пройду, не обратив внимания. Хоть ему уже 200 лет, для меня, как для человека, интересующегося резьбой, он никакого интереса не представляет», — заявил он.

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