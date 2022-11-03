Главный детский диетолог депздрава Москвы порекомендовала отказаться от мелкой соли Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Главный детский диетолог департамента здравоохранения Москвы Татьяна Брежнева порекомендовала отказаться от мелкой соли в рационе. Неочищенная соль крупного помола содержит больше полезных для организма минералов, чем соль класса «экстра», рассказала специалист Агентству городских новостей «Москва».

Как объяснила Татьяна Брежнева, соль сорта «экстра» самая мелкая, белая и чистая потому что в ней содержится меньше всего примесей — в основном это чистый хлорид натрия.

— Но несмотря на свой привлекательный внешний вид она уступает в полезности соли крупного помола, поскольку в процессе производства после очистки и выпаривания в ней сокращаются количества полезных микроэлементов: йода, магния, калия, цинка, селена.

Полезнее считается второй сорт с сероватым или желтоватым оттенком и крупными кристаллами. Еще одна польза заключается в том, что соль крупного помола менее соленая.

Норма для взрослого человека в сутки — 5 г. поваренной соли. Специалист добавила, что дефицит соли для организма человека вреден, так же как и ее переизбыток.

Соль полезна организму человека так как она участвует в обновлении клеток, помогает пищеварению, способствует лучшему усвоению углеводов, разжижает кровь и лимфу. Благодаря соли образуются красные кровяные тельца. Также соль выводит углекислый газ, оказывает антибактериальное и антиоксидантное воздействие.

Отказ от соли в дальнейшем может привести к таким симптомам как тошнота, головокружение, слабость и сонливость.

А вот переизбыток соли в организме грозит увеличенным риском гипертонического криза.

Пожилым людям и детям эксперт посоветовала заменить обычную соль на йодированную, а от готовых соленых продуктов отказаться. Избыточное потребление этих кристалликов вызывает задержку жидкости в организме, повышает артериальное давление, затрудняет работу сердца и вызывает отеки.

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