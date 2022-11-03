Дептранс: за 10 месяцев более 4,3 тыс. дорогих авто эвакуировали в Москве за неправильную парковку

Дептранс: Mercedes постоянно лидирует среди марок дорогих авто, эвакуируемых в Москве за неправильную парковку Фото: Анатолий ЖДАНОВ

За 10 месяцев эвакуаторы «Московского паркинга» переместили более 4,3 тыс. дорогих авто на спецстоянку за нарушения правил парковки. Об этом рассказали в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы. Также ведомство поделилось статистикой по маркам этих машин.

Отмечается, что Mercedes постоянно лидирует среди всех марок в этом рейтинге. В 2022 году их эвакуировали 856 раз.

На втором месте Porsche с 650 нарушениями.

Количество BMW, которые забирали на спецстоянку с июня по август, в 2 раза меньше, чем в другие 7 месяцев. Всего за этот период «накопилось» 610 должников - владельцев машин этой марки.

Дальше идут Audi, которые эвакуировали 176 раз, Tesla — 52 и Bentley — 36.

Самые редкие дорогие авто, которые отправляли на штрафстоянки в 2022 году — Ferrari и Maserati

Как отметили в дептрансе, неправильно припаркованные авто могут стать причиной ДТП, мешают проезда транспорта, в том числе и специального, а также пешеходам. Их эвакуируют на спецстоянки ради безопасности.

Ранее KP.RU писал, что за нарушения парковки эвакуируют не только легковые машины. Так, за 9 месяцев 2022 года на штрафстояники отправили около трех тыс. грузовиков и автобусов.