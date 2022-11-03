Матери выпавшего из окна ребенка в Москве назначили 1,6 года ограничения свободы

Мать, находясь в состоянии алкогольного опьянения, оставила его на балконе рядом с открытым окном Фото: Михаил ФРОЛОВ

Суд Москвы вынес приговор по уголовному делу 24-летней женщине, признанной виновной в причинении смерти по неосторожности своему малолетнему ребенку. Ей назначили наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год и 6 месяцев, сообщили в пресс-службе столичного главка СК РФ.

Трагедия произошла 3 июня 2021 года на улице Маршала Жукова. Возле жилого дома обнаружили тело ребенка 2019 года рождения: он выпал из окна и разбился насмерть. Правоохранители установили, что мать, находясь в состоянии алкогольного опьянения, оставила его на балконе рядом с полностью открытым окном. Дверь из комнаты была закрыта.

Следователи собрали достаточную доказательную базу и полностью изобличили подсудимую в совершенном преступлении.

Ранее KP.RU сообщал, что 12-летний мальчик выпал из окна 13 этажа и погиб на Варшавском шоссе. Правоохранители устанавливают обстоятельства случившегося.