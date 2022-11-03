Двое рецидивистов украли деньги и компьютеры на 1 млн рублей из офиса в Москве

Возбуждено уголовное дело о краже Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Москве сотрудники уголовного розыска задержали двух подозреваемых в краже денег и имущества из офиса организации на Токмаковом переулке. Общий материальный ущерб составит более миллиона рублей, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД РФ.

Установлено, что злоумышленники отжали оконную раму и проникли в офис. Затем они взломали сейф и вытащили оттуда денежные средства, а также похитили портативные компьютеры и имущество работником организации.

Преступников поймали в Задонском проезде и Южнобутовской улице. Это ранее судимые москвичи 51 и 52 лет. Они распорядились чужим имуществом и деньгами по своему усмотрению. Возбуждено уголовное дело о краже. Фигуранты находятся под стражей. Им грозит до десяти лет лишения свободы.

Ранее KP.RU сообщал, что в Москве мужчина помог знакомому охраннику электрички установить мобильный банк и украл у него 105 тысяч. Его задержали сотрудники транспортной полиции.