Трамваи №4 и 7 в Богородском не будут ходить по выходным с 4 ноября 2022 года

Маршруты трамваев № 2 и 7 в эти дни не будут работать Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Москве в районе Богородское с 4 ноября по выходным не будут курсировать трамваи. Это касается маршрутов №4 и 7, сообщается в пресс-службе столичного Департамента транспорта и дорожной инфраструктуры.

Трамваи №4 будут ходить от Курского вокзала через метро «Сокольники» до Ростокинского проезда и Сельскохозяйственной улице. Уточняется, что изменения будут действовать на время замены плит на трамвайных путях в Погонном проезде. Работы проводят только в выходные дни, когда пассажиропоток меньше.

Вместо трамваев №4 и 7 жителям советую пользоваться трамваями №11 на Краснобогатырской улице и №13 на Русаковской улице, а также автобусами №04, 80 и 311 в Богородском.

Ранее KP.RU сообщал, что в Москве за 10 месяцев более 4,3 тыс. дорогих машин эвакуировали за неправильную парковку. В анти-рейтинге регулярно лидируют автомобили Mercedes (в 2022 году эвакуировали 856 раз).