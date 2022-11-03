Фрагменты человеческого тела нашли на улице Маршала Тухачевского в Москве

Фрагменты человеческого тела обнаружили около одного из жилых домов на улице Маршала Тухачевского Фото: прокуратура Москвы

Фрагменты человеческого тела обнаружили около одного из жилых домов на улице Маршала Тухачевского в Москве, об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

На месте ЧП работу правоохранителей координирует Хорошевский межрайонный прокурор Татьяна Анищенко. На представленных кадры видна страшная картина: части тела разбросаны под окнами многоэтажки. Кому они принадлежат, пока не уточняется.

Прокуратура Москвы контролирует установление всех деталей случившегося и принятие процессуального решения.

Ранее KP.RU сообщал, что при сортировке бытовых отходов в Москве нашли фрагменты человеческого тела. Следственный комитет провел по факту случившегося проверку. Были назначены медико-криминалистическая, генетическая и медицинская судебные экспертизы. Специалисты устанавливают личность погибшего человека и примут процессуальное решение.