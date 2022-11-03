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НовостиПроисшествия3 ноября 2022 11:35

Фрагменты человеческого тела нашли на улице Маршала Тухачевского в Москве

Прокуратура Москвы контролирует установление всех деталей случившегося
Юлия БЕЛОКОПЫТОВА
Фрагменты человеческого тела обнаружили около одного из жилых домов на улице Маршала Тухачевского

Фрагменты человеческого тела обнаружили около одного из жилых домов на улице Маршала Тухачевского

Фото: прокуратура Москвы

Фрагменты человеческого тела обнаружили около одного из жилых домов на улице Маршала Тухачевского в Москве, об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

На месте ЧП работу правоохранителей координирует Хорошевский межрайонный прокурор Татьяна Анищенко. На представленных кадры видна страшная картина: части тела разбросаны под окнами многоэтажки. Кому они принадлежат, пока не уточняется.

Прокуратура Москвы контролирует установление всех деталей случившегося и принятие процессуального решения.

Ранее KP.RU сообщал, что при сортировке бытовых отходов в Москве нашли фрагменты человеческого тела. Следственный комитет провел по факту случившегося проверку. Были назначены медико-криминалистическая, генетическая и медицинская судебные экспертизы. Специалисты устанавливают личность погибшего человека и примут процессуальное решение.