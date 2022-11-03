В убийстве расчлененной женщины на северо-западе Москвы подозревают ее 89-летнего мужа

В квартире мужа погибшей нашли фрагменты ее тела. Возбуждено уголовно дело Фото: прокуратура Москвы

В Москве около дома на улице Маршала Тухачевского обнаружили останки человеческого тела – они принадлежат женщине. Установлен предполагаемый убийца – 89-летний муж погибшей. В его квартире также нашли останки женщины, сообщает пресс-служба столичного главка СК РФ.

На месте ЧП работают следователи и криминалисты. По факту случившегося Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве. Правоохранителям предстоит выяснить мотив преступления.

Ранее KP.RU сообщал, что улице Маршала Тухачевского в Москве 3 ноября 2022 года нашли части тела с признаками отчленения, то есть насильственной смерти. Они были разбросаны под окнами многоэтажки. На месте работу правоохранителей координирует Хорошевский межрайонный прокурор Татьяна Анищенко. Детали происшествия устанавливаются. По итогу проверки примут процессуальное решение.