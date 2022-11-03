Станция «Рижская» Ленинградского направления ОЖД закроется с 7 ноября 2022 года

Также с 01:30 4 ноября до 04:30 5 ноября на МЦД-2 изменится расписание движение поездов Фото: Департамент транспорта Москвы

Платформа «Рижская» Ленинградского направления Октябрьской железной дороги (ОЖД) закроется с 7 ноября. Это связано со строительством ТПУ «Рижская». В будущем на участке появятся два остановочных пункта и конкорс, сообщили в телеграм-канале столичного департамента транспорта.

На время закрытия пассажирам рекомендуют пользоваться соседними станциями. Например, поблизости находится Ленинградский вокзал, там есть пересадка на Кольцевую и Сокольническую линию подземки. С графиком движения электричек можно ознакомиться на сайте МТППК.

Кроме того, по этой же причине с 01:30 4 ноября до 04:30 5 ноября на второй линии Московского центрального диаметра (МЦД-2) изменится расписание движение поездов. Часть электричек отменят, у других – скорректируют расписание.

На центральном участке от станции «Рижская» до «Курской» интервалы движения поездов увеличат до 50 минут, а на МЦД-2 – до 30 минут. На Рижском направлении часть электричек будет курсировать от/до Рижского вокзала и станции «Стрешнево, а на Курском – от/до Курского вокзала и станции «Царицыно».

Также с 4 по 5 ноября перекроют один из главных путей МЦД-2 – от «Рижской» до «Площади трех вокзалов». Поезда будут ходить в реверсивном режиме. При этом уже 5 ноября посадка и высадка пассажиров D2 в сторону Нахабино будет осуществляться на новую платформу №2.

Ранее KP.RU сообщал, что трамваи №4 и 7 в Богородском не будут ходить по выходным с 4 ноября 2022 года. Это связано с заменой плит на путях в Погонном проезде.