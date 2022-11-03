Краснокнижную сову-сипуху спасли от уличных фотографов в Москве Фото: Городское хозяйство Москвы

На Большой Грузинской улице в Москве, неподалёку от столичного зоопарка, у уличных фотографов была изъята редкая сова-сипуха, занесённая в две региональные Красные книги. Об этом пишет пресс-служба Городского хозяйства города.

Несчастную птицу отобрали у людей, которые ходили с ней целыми днями и предлагали прохожим сфотографироваться с совой. Теперь сипуху отправят в Центр реабилитации диких животных, где она будет жить в комфортных условиях.

Совы-сипухи охраняются Конвенцией о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС). В России они водятся только в Калининградской области и в Крыму, а в Москве для них неподходящий климат.

В ведомстве отметили, что Центр реабилитации диких животных часто получает подобных животных и птиц, которых отобрали у уличных фотографов, и совы страдают чаще всего. При этом ни одна сова не поступила в центр здоровой - все они, после общения с фотографами, либо сильно истощены, либо вовсе ранены и больны. В связи с этим жителей Москвы попросили не поощрять деятельность таких людей, не пользоваться их услугами, и по возможности сообщать о них на горячую линию +7 (495) 777-77-77.

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