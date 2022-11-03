Ряд улиц на востоке и западе Москвы перекроют 6 ноября из-за проведения киносъемок Фото: Анастасия ФИЛАТОВА

Из-за киносъемок 6 ноября в течение дня перекроют ряд дорог в районах ЗАО и ВАО Москвы. Об этом сообщили в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Так, будет перекрыт проезд транспорт в районе Суворовской улицы. Ограничения будут действовать на участке от вл. 9., стр. 7, до пересечения с 1-м Электрозаводским переулком, по переулку Фигурному от пересечения с 1-м Электрозаводским до дома 3/1 по Суворовской улице. Полное перекрытие введут с 23:00 6 ноября до 03:00 7 ноября.

6 ноября с 13:00 до 18:00 будет недоступен проезд во 2-м Электрозаводском переулке от пересечения с улицей Буженинова до пересечения с Электрозаводской улицей.

В тот же день на нескольких участках в районе улицы Колмогорова в Раменках будут краткосрочные перекрытия проезда. С 8 до 11 утра — по улице Академика Хохлова от пересечения с Мичуринским проспектом до пересечения с Менделеевской улицей, с 11 до 14 часов по улице Колмогорова от пересечения с Мичуринским проспектом до пересечения с Менделеевской улицей, с 14 до 16 часов дня по Мичуринской аллее от пересечения с улицей Академика Хохлова до пересечения с улицей Колмогорова, с 16 до 18 часов вечера перекроют местный проезд от д. 1, стр. 24 до д. 1, стр. 12 в мкр. Ленинские Горы. Далее в течение двух часов будет недоступен для транспорта местный проезд от д. 1, стр. 12 до д. 1, стр. 11. С 20 до 22 часов вечера перекроют Менделеевскую улицу (при движении в сторону Ломоносовского проспекта) от пересечения с ул. Академика Хохлова до пересечения с улицей Колмогорова.

Ранее KP.RU сообщал, что часть Погонного проезда в Москве перекроют с 4 ноября из-за строительных работ.