Часть Погонного проезда в Москве перекроют с 4 ноября из-за строительных работ Фото: Михаил ФРОЛОВ

С 4 по 7 ноября, а также с 12 по 14 ноября в Москве будет перекрыта часть Погонного проезда. Причиной стали строительные работы, которые здесь запланированы. Водителей просят заранее обдумывать маршруты для объезда перекрытого участка. Об этом пишет пресс-служба столичного Департамента транспорта.

Ранее KP.RU сообщал о том, что в Москве будет перекрыто движение на Малой Лубянке на четыре месяца, начиная с 31 октября. Речь идёт о закрытии участка от дома № 14 до Сретенского переулка. Причина - строительные работы.

Также в столице планируется перекрыть доступ к целому участку Замоскворецкой линии метрополитена, от станции «Автозаводская» до станции «Орехово». Срок ограничений внушительный, пассажиров перестанут пускать на станции с 12 ноября, и откроют их снова только в марте 2023 года. Причина - строительство нового тоннеля.