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НовостиПроисшествия3 ноября 2022 15:51

Из обесточенных башен IQ-квартала «Москва-Сити» идет эвакуация людей

В лифте одной из башен застряли люди
Сергей КУДРИН
Из обесточенных башен IQ-квартала «Москва-Сити» идет эвакуация людей

Из обесточенных башен IQ-квартала «Москва-Сити» идет эвакуация людей

Фото: Светлана ДАНИЛИНА

Вечером 3 ноября, из обесточенных башен IQ-квартала «Москва-Сити» идет эвакуация людей. В высотках отключилось электричество, и люди застряли в лифтах. Точно их количество неизвестно, но один из застрявших просит о помощи. Об этом сообщает NEWS.ru.

Известно, что сейчас в башнях проводятся мероприятия по эвакуации оказавшихся в ловушке людей. Причины отключения электроэнергии не уточняются. В Агентстве городских новостей «Москва» сообщают, что в МЧС поступила заявка о срабатывании пожарной сигнализации в башнях, однако признаков возгорания обнаружено не было.

В 19:03 МЧС сообщило о том, что электроснабжение в башнях «Москвы-Сити» восстановлено.

Ранее KP.RU сообщал о другом ЧП в районе «Москвы-Сити», которое случилось в начале октября. Тогда безработный москвич Сергей Арушанов совершил поджог двух легковых автомобилей, припаркованных возле небоскрёбов. Вернее, подпалил он собственную машину, но огонь перекинулся на соседнюю. Когда поджигателя задерживали, он выкрикивал лозунги против СВО. Пострадавших в том инциденте не было.