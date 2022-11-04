Тематические «Тройки» и «Единый» выпустили к 55-летию Останкинской телебашни Фото: Департамент транспорта Москвы

Лимитированные проездные карты «Тройка» и билет «Единый» выпустили в Москве в честь 55-летия Останкинской телебашни, сообщили в столичном Департаменте транспорта и дорожной инфраструктуры.

Тираж тематических билетов «Единый» – 200 тысяч экземпляров. С сегодняшнего дня пассажиры могут приобрести их во всех кассах и аппаратах по продаже проездных в подземке. На них изображены главный символ российского телевидения, юбилейное число 55 и цитата конструктора башни Н. В. Никитина.

«Тройки» с праздничным и ярким дизайном можно купить на станциях Кольцевой линии и внутри нее. Их тираж – всего 10 тысяч экземпляров.

«В этом году одному из символов столицы — Останкинской телебашне исполняется 55 лет. В честь этого события мы выпустили тематические проездные билеты — они напомнят пассажирам о важной дате в жизни города», — подчеркнул заммэра Максим Ликсутов.

Ранее KP.RU сообщал, что около одного миллиона «Троек» с отечественным чипом поступят в продажу до конца 2022 года. Замена микросхемы не отразится на работе карт.