Стала известна стоимость установки памятника Александру III в дореволюционной Москве

Установка памятника императору Александру III в дореволюционной Москве обошлась в 2,5 миллиона рублей. Фото: wikipedia.org

Установка памятника императору Александру III в дореволюционной Москве обошлась в 2,5 миллиона рублей. Денежные средства собирали по всей стране, сообщили в телеграм-канале «История Москвы».

«Для того чтобы этот памятник поставить, потребовалось очень много сил и средств. Строили эту скульптуру 12 лет, а на само строительство ушло 2,5 миллионов рублей», — отметили авторы канала.

Монумент возвели в 1912 года. Однако уже через шесть лет памятник Александру III демонтировали. Долгое время это место на Волхонке пустовало, но в 2017 году здесь появился постамент «Воссоединение», посвященный подписанию Акта о каноническом общении Московского патриархата и Русской зарубежной церкви.

Ранее KP.RU сообщал, что эксперт Иван Хафизов назвал деревянные постройки в Москве, с виду напоминающие каменные. В пример он привел усадьбы Кусково и Останкино. Это оштукатуренные деревянные здания.