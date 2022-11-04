Более 900 тонн гуманитарной помощи собрали жители Москвы для беженцев из Донбасса

Чаще всего в штаб приносят еду (27,8%), канцелярию (24%) и детские товары (19,2%) Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Москве уже восемь месяцев работает штаб по сбору гуманитарной помощи для беженцев и жителей присоединенных территорий. За это время неравнодушные горожане передали нуждающимся 2,7 млн предметов первой необходимости, всего – 900 тонн гумпомощи, сообщили на сайте столичной мэрии.

К акции «Москва помогает» присоединилось 7,65 тыс. волонтеров. Кроме того, в сборе поучаствовали уже 31,5 тыс. москвичей, 70 компаний, 140 государственных учреждений и 27 НКО. Например, в пункт помощи обратилась 102-летнюю жительница столицы и передала беженцам продукты.

Чаще всего в штаб приносят еду (27,8%), канцелярию (24%), детские товары (19,2%), а также средства личной гигиены и одежду. Из столицы гуманитарную помощь возят в 18 регионов, включая новые территории – ДНР, ЛНР, Херсон и Запорожье. В списке есть Ростовская, Воронежская, Белгородская, Калужская, Брянская области и другие.

Пункты по сбору гуманитарной помощи работают с 10:00 до 19:00 во всех административных округах Москвы.

Ранее KP.RU сообщал, что штаб по сбору гумпомощи для новых регионов РФ открылся в Москве в стенах Российского университета транспорта.