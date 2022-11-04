В Москве временно отмена остановка «Метро «Библиотека имени Ленина» из-за Дня народного единства

Остановка отменена временно Фото: Андрей АБРАМОВ

Общественный транспорт временно не высаживает и не забирает пассажиров с остановки «Метро «Библиотека имени Ленина» на улице Моховой по направлению движения к станции метро «Лубянка», предупреждает столичный Дептранс. Ограничения коснулись автобусов и электробусов шести маршрутов: е10, м1, м2, м6, м7, м9.

Отмена остановки связана с проведением праздничного мероприятия ко Дню народного единства.

Ранее KP.RU сообщил о выпуске тематических «Тройки» и «Единого» к 55-летию Останкинской телебашни. На них изображены главный символ российского телевидения, юбилейное число 55 и цитата конструктора башни Н. В. Никитина.

Приобрести «Единый» можно во всех кассах и аппаратах по продаже проездных в столичной подземке, тираж выпуска составил 200 тысяч штук. А вот «Тройку» продают на станциях Кольцевой линии метро Москвы и внутри нее, тираж - 10 тысяч штук.