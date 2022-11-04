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НовостиОбщество4 ноября 2022 8:02

Парковка в Москве стала бесплатной даже в зонах повышенного тарифа 4 и 5 ноября 2022 года

В воскресенье бесплатной останется парковка лишь вне зон повышенных тарифов
Ирина РЕБРИКОВА
4 и 5 ноября парковка будет бесплатной во всех зонах, 6 ноября - только там, где не действует повышенный тариф

4 и 5 ноября парковка будет бесплатной во всех зонах, 6 ноября - только там, где не действует повышенный тариф

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В пятницу, 4 ноября и субботу, 5 ноября 2022 года припарковать автомобиль в любом районе Москвы можно будет бесплатно, сообщает сайт мэра и правительства столицы. Плату не будут взымать и с тех автомобилистов, которые оставят машину в зоне действия повышенных тарифов.

А вот 6 ноября парковка останется бесплатной только вне зоны действия повышенных тарифов. Там, где они действуют, автомобилистам придется заплатить 380 или 450 рублей в час.

Более подробную информацию о работе парковок в первые ноябрьские выходные можно получить по телефону +7 495 539-54-54. С мобильного звоните на номер 3210.

Ранее KP.RU сообщил, что 6 ноября 2022 года из-за съемок фильма перекроют ряд улицы в западном и восточном административных округах Москвы. Ограничения коснутся Суворовской улицы и переулка Фигурного, улицы Академика Хохлова и улицы Колмогорова, а также еще нескольких проездов и переулков.