Жителей Москвы пригласили на патриотически и памятные мероприятия в ноябрьские выходные

В Москве ко Дню народного единства подготовили патриотически, памятные и познавательные мероприятия Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Москве ко Дню народного единства подготовили патриотически, памятные и познавательные мероприятия, сообщили на сайте столичной мэрии.

Главными площадки праздника станут ВДНХ, Московский концертный зал «Зарядье», «Новый Манеж» и кинотеатр «Космос». Так, на Красной площади с 5 по 7 ноября откроют интерактивный музей под открытым небом, посвященный военной технике, а также встретят 81-ю годовщину парада

Кроме того, с 4 по 5 ноября жители и гости столицы ждет «Ночь искусств»: свои двери откроют музеи, библиотеки, концертные площадки и другие культурные центры. Для посетителей подготовят выставки, мастер-классы, поэтические встречи, концерты и даже литературные балы.

Например, в «Терлецкой дубраве» 4 ноября дадут концерт классической музыки, а в музее-усадьбе «Кусково» проведут концерт «Молодежной филармонии» Московской городской объединенной детской школы искусств, викторины и пр.

На ВДНХ с 4 по 6 ноября пройдут экскурсии, лекции и другие праздничные мероприятия. Например, на площади Промышленности можно будет узнать о промыслах народов России, традиционных костюмах и орнаментах, а в центре «Городская ферма» научиться готовить старинные блюда.

Москвичей ждут подарки и от «Москино»: в сети бесплатно покажут киноленты «Адмирал Ушаков», «Корабли штурмуют бастионы», «Моонзунд» и другие.

Ранее KP.RU сообщал, что мэр Москвы Сергей Собянин поздравил москвичей с Днем народного единства.