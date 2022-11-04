Сбой произошел в графике движения поездов Ленинградского направления из-за неисправного светофора Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Ленинградском направлении октябрьской железной дороги произошел сбой - задерживаются поезда, которые следуют в Москву, предупреждает столичный Дептранс. Причина - неисправность светофора на станции Крюково, расположенной в Зеленоградском административном округе Москвы.

- Пассажиры электричек 6000-й нумерации могут воспользоваться проездом от станции Крюково в скоростных поездах 7000-й нумерации без дополнительной оплаты, — уточняется в сообщении Дептранса.

Ранее KP.RU о временной отмене остановки общественного транспорта «Метро «Библиотека имени Ленина» на улице Моховой по направлению движения к станции метро «Лубянка». На ней временно не останавливаются автобусы и электробусы шести маршрутов: е10, м1, м2, м6, м7, м9. Ограничения связаны с проведением праздничного мероприятия ко Дню народного единства в центре Москвы. Сроки снятия ограничения Дептранс не уточняет.