Вместо традиционного парада 7 ноября в Москве проведут иммерсивное мероприятие Фото: Иван МАКЕЕВ

Формат проведения военного парада на Красной площади в Москве 7 ноября в 2022 году изменили. Вместо традиционного парада решили провести иммерсивное мероприятие, пишет ТАСС со ссылкой на председателя столичного комитета общественных связей и молодежной политики Екатерину Драгунову.

Основной особенностью комплекса праздничных мероприятий станет вовлеченность горожан в атмосферу ноября 1941 года. На больших экранах будут транслировать кадры парада 1941 года, создастся ощущение, что гости праздника пройдут вместе с солдатами, которые отправлялись на фронт.

Навигацией парада будут заниматься девушки-регулировщицы в форме военных лет. Всех посетителей по ходу движения ждет аудиоспектакль. На установленных световых кубах покажут фрагменты настоящих фронтовых писем, а строчки из них будут звучать голосами известных артистов из установленных рядом репродукторов.

Красную площадь разделят на несколько зон с тематическими инсталляциями. Театрализованные зарисовки у каждой инсталляции будут идти ежедневно с 12:00. Для этого привлекли более 200 актеров.

Ранее KP.RU писал, что с 5 по 7 ноября в честь 81-й годовщины военного парада 7 ноября 1941 года на Красной площади можно будет посетить интерактивный музей под открытым небом.