Часть электричек на Ленинградском направлении ОЖД отменили по техническим причинам

Пассажиры могут ознакомиться с актуальным графиком движения электропоездов на сайте ОАО «РЖД» Фото: Департамент транспорта Москвы

На Ленинградском направлении ОЖД из-за технической неисправности светофора на станции Крюково 4 ноября отменили часть электричек. Поезда из Крюково в Москву и обратно ходить не будут, предупредили в телеграм-канале столичного Департамента транспорта.

«Приносим извинения за доставленные неудобства и просим следить за объявлениями на станциях и в поездах», — добавили в ведомстве.

Пассажиры могут ознакомиться с актуальным графиком движения электропоездов на сайте ОАО «РЖД», а также по телефону Центра поддержки клиентов - 8-800-775-00-00.

Ранее KP.RU сообщал, что Сбой произошел в графике движения поездов Ленинградского направления по техническим причинам. Поезда, которые следуют в столицу, задерживались. Пассажиры электричек 6000-й нумерации рекомендуют пользоваться проездом от станции Крюково в поездах 7000-й нумерации. Дополнительная оплата не требуется.