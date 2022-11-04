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НовостиОбщество4 ноября 2022 9:57

Часть электричек на Ленинградском направлении ОЖД отменили по техническим причинам

Поезда из Крюково в Москву и обратно ходить не будут
Юлия БЕЛОКОПЫТОВА
Пассажиры могут ознакомиться с актуальным графиком движения электропоездов на сайте ОАО «РЖД»

Пассажиры могут ознакомиться с актуальным графиком движения электропоездов на сайте ОАО «РЖД»

Фото: Департамент транспорта Москвы

На Ленинградском направлении ОЖД из-за технической неисправности светофора на станции Крюково 4 ноября отменили часть электричек. Поезда из Крюково в Москву и обратно ходить не будут, предупредили в телеграм-канале столичного Департамента транспорта.

«Приносим извинения за доставленные неудобства и просим следить за объявлениями на станциях и в поездах», — добавили в ведомстве.

Пассажиры могут ознакомиться с актуальным графиком движения электропоездов на сайте ОАО «РЖД», а также по телефону Центра поддержки клиентов - 8-800-775-00-00.

Ранее KP.RU сообщал, что Сбой произошел в графике движения поездов Ленинградского направления по техническим причинам. Поезда, которые следуют в столицу, задерживались. Пассажиры электричек 6000-й нумерации рекомендуют пользоваться проездом от станции Крюково в поездах 7000-й нумерации. Дополнительная оплата не требуется.