Электрички проходят станцию «Новохохловская» в Москве без остановки из-за задымления

По информации ТАСС, на станции «Новохохловская» МЦК произошло возгорание в электрощитовой Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Поезда D2 и Курского направления временно не останавливаются на станции «Новохохловская» из-за задымления в одном из помещений. На месте работают пожарные, сообщают в телеграм-канале столичного Департамента транспорта.

После того как сотрудники экстренных служб выполнят свою работу, остановка возобновится. В результате ЧП никто из пассажиров и сотрудников не пострадал.

«Для проезда от/до Новохохловской пользуйтесь станцией МЦК, движение по кольцу осуществляется в штатном режиме», — посоветовали в ведомстве.

По информации ТАСС, на станции «Новохохловская» МЦК произошло возгорание в электрощитовой. Его площадь – восемь квадратных метров. В целях безопасности людей эвакуировали. Причина пожара выясняются.

Ранее KP.RU сообщал, что 4 ноября несколько электричек на Ленинградском направлении ОЖД отменили по техническим причинам. Это связано с неисправностью светофора на станции Крюково.