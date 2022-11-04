Москва
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Москва
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Москва
+1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество4 ноября 2022 10:12

Электрички проходят станцию «Новохохловская» в Москве без остановки из-за задымления

Пострадавших нет
Юлия БЕЛОКОПЫТОВА
По информации ТАСС, на станции «Новохохловская» МЦК произошло возгорание в электрощитовой

По информации ТАСС, на станции «Новохохловская» МЦК произошло возгорание в электрощитовой

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Поезда D2 и Курского направления временно не останавливаются на станции «Новохохловская» из-за задымления в одном из помещений. На месте работают пожарные, сообщают в телеграм-канале столичного Департамента транспорта.

После того как сотрудники экстренных служб выполнят свою работу, остановка возобновится. В результате ЧП никто из пассажиров и сотрудников не пострадал.

«Для проезда от/до Новохохловской пользуйтесь станцией МЦК, движение по кольцу осуществляется в штатном режиме», — посоветовали в ведомстве.

По информации ТАСС, на станции «Новохохловская» МЦК произошло возгорание в электрощитовой. Его площадь – восемь квадратных метров. В целях безопасности людей эвакуировали. Причина пожара выясняются.

Ранее KP.RU сообщал, что 4 ноября несколько электричек на Ленинградском направлении ОЖД отменили по техническим причинам. Это связано с неисправностью светофора на станции Крюково.