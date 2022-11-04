Движение ограничат на Большой Черемушкинской улице в Москве с 7 ноября 2022 года

На участке будут поэтапно закрывать до двух полос Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Москве с 7 ноября 2022 года по 30 апреля 2023 года ограничат движение на Большой Черемушкинской улице. Специалисты будут поэтапно закрывать до двух полос на данном участке, сообщили в телеграм канале столичного Департамента транспорта.

Уточняется, что изменения связаны с инженерными работами. Они будут проходить на Большой Черемушкинской улице от дома 17А, строение 6 до дома 15, корпус 1. Особенности перекрытий – движение сохранят по одной полосе в каждом направлении за счет обустройства временных расширений и запрета парковки.

Ранее KP.RU сообщал, что ряд улиц на востоке и западе Москвы перекроют 6 ноября из-за проведения киносъемок. Ограничения коснутся районов Преображенское и Раменки. Нельзя будут проехать в районе Суворовской улицы, а также на улице академика Хохлова от пересечения с Мичуринским проспектом до пересечения с Менделеевской улицей и на других участках.