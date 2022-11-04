Сезон речной навигации закрыли в Москве с приходом холодов

Горожане смогут забраться на смотровую площадку до 13 ноября Фото: Андрей АБРАМОВ

В Москве с наступлением холодов закрывается сезон речной навигации. Музей Транспорта скорректирует программу экскурсии «Прогулка по палубе архитектурного корабля». Теперь посетителей не будут заводить на крышу Северного речного вокзала, сообщили в пресс-службе столичного Департамента транспорта.

«Экскурсия по Северному речному вокзалу будет проходить без входа на крышу в зимний сезон», — сказано в сообщении.

Уточняется, что горожане смогут забраться на смотровую площадку до 13 ноября включительно. На экскурсии москвичи и гости столицы также увидят инсталляцию «Комната особого назначения» Александра Бродского и «Архитектор, который видел будущее». Билеты на прогулку по СРВ продаются на сайте и в сувенирном ларьке музея.

Ранее KP.RU сообщал, что с 1 ноября летние веранды закрылись в Москве. Открытие площадки работали в центре столицы и в парках, например, на ВДНХ.