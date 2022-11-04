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НовостиОбщество4 ноября 2022 12:41

Сезон речной навигации закрыли в Москве с приходом холодов

Экскурсия по Северному речному вокзалу будет проходить без входа на крышу
Юлия БЕЛОКОПЫТОВА
Горожане смогут забраться на смотровую площадку до 13 ноября

Горожане смогут забраться на смотровую площадку до 13 ноября

Фото: Андрей АБРАМОВ

В Москве с наступлением холодов закрывается сезон речной навигации. Музей Транспорта скорректирует программу экскурсии «Прогулка по палубе архитектурного корабля». Теперь посетителей не будут заводить на крышу Северного речного вокзала, сообщили в пресс-службе столичного Департамента транспорта.

«Экскурсия по Северному речному вокзалу будет проходить без входа на крышу в зимний сезон», — сказано в сообщении.

Уточняется, что горожане смогут забраться на смотровую площадку до 13 ноября включительно. На экскурсии москвичи и гости столицы также увидят инсталляцию «Комната особого назначения» Александра Бродского и «Архитектор, который видел будущее». Билеты на прогулку по СРВ продаются на сайте и в сувенирном ларьке музея.

Ранее KP.RU сообщал, что с 1 ноября летние веранды закрылись в Москве. Открытие площадки работали в центре столицы и в парках, например, на ВДНХ.