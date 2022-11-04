Путин и Совфед наделили мэрию Москвы правом создавать ведомственную охрану метро
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Президент РФ Владимир Путин подписал закон, наделяющий правительственный аппарат Москвы полномочиями создавать ведомственную охрану для защиты метрополитена. Как пишет ТАСС, соответствующий документ опубликовали в пятницу на официальном портале правовой информации.
Изменения касаются закона «О ведомственной охране». Теперь создавать ее может высший исполнительный орган Москвы. Ранее такое право было только у федеральных госорганов и федеральных органов исполнительной власти.
Законом вводится определение ведомственной охраны правительства Москвы. Эта структура будет заниматься охраной столичного метрополитена и других объектов транспортной инфраструктуры, технологически связанных с метро.
Мэрия Москвы сможет определять численность работников, ее структуру и порядок организации деятельности.
Ранее закон также получил одобрение от Совета Федерации.
Как писал KP.RU, ранее Владимир Путин отметил вклад Сергея Собянина в развитие Москвы.