Белого медведя Диксона застали интересующимся происходящим вне вольера в Московском зоопарке Фото: стоп-кадр из видео

Зоологи засняли проявление любопытства спасенного белого медведя Диксона. Он интересуется тем, что происходит снаружи вольера. Особенно его привлекают необычные запахи, отметила директор Московского зоопарка Светлана Акулова в своем телеграм-канале.

Пока вольер медведя завешан от посетителей, но медведь постоянно тянется к стеклу. Мишка подплывает поближе к краю своего нового дома, где застывает, чтобы принюхаться. Именно новые, непривычные запахи интересуют зверя, считает Светлана Акулова. Пока что открывать посетителям зоопарка и Диксону обоюдный обзор друг на друга специалисты не планируют.

— Дадим Диксону еще некоторое время обвыкнуться, ведь встреча с людьми — это большое волнение, хоть его почти все время и окружают зоологи, — пояснила директор Московского зоопарка.

Внимательные подписчики также заметили, что одну из лап медведь как будто подтягивает сам. Эти наблюдения подтвердила и Светлана Акулова. Это оставляет надежду на то, что к Диксону может вернуться хотя бы частичная функциональность задних конечностей.

Ранее KP.RU писал, что в вольере Диксона установили фотоловушку, чтобы посмотреть, как он проводит ночь. Оказалось, что сон у мишки прерывистый.