Врач-диетолог Соломатина назвала признаки повышенного сахара в крови

При высоком содержании сахара в крови страдают сосуды и ухудшается зрение Фото: Алексей БУЛАТОВ

Постоянная усталость, жажда, изменившийся запах тела, сухость кожи и прочие признаки могут говорить о повышенном уровне сахара в крови, сообщает «Москва 24» со ссылкой на врача-диетолога Елену Соломатину.

По ее словам, в первую очередь человеку все время хочется пить: так организм пытается разбавить сахар в крови. Кроме того, сильно сохнет кожа, повреждения и раны долго заживают, а при выдохе чувствуется запах ацетона. Еще одним маячок – покалывание в пальцах вплоть до онемения.

«Тело тоже пахнет своеобразно, но неприятно. Даже если человек, казалось бы, только что помылся», - уточнила эксперт.

Специалистка добавила: при зашкаливающем уровне сахара нередко возникают грибковые инфекции. Дело в том, что глюкоза – это «корм» для патогенных микробов.

Соломатина отметила, что при высоком содержании сахара в крови страдают сосуды, ухудшается зрение, возникает диабетическая ретинопатия. Человек быстрее устает, становится раздражительным и даже не может выполнить повседневные задачи.

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