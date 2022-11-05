Беседки для наблюдения за животными обустроят в Щукинском парке и Всехсвятской роще

Две беседки появятся во Всехсвятской роще вдоль Пехотной улицы, еще одна – около станции МЦД «Щукинская». Фото: Департамент капитального ремонта Москвы

Павильоны для наблюдения за птицами и животными начали устанавливать в Щукинском парке и Всехсвятской роще. Дизайн создали, вдохновившись беседкой, которая стояла в центре Щукинского в середине XX века, сообщили в столичной мэрии.

Новые сооружения поддержат традицию горожан – размещение на природных территориях кормушек для белок и птиц. Шестиугольные павильоны выполнят из прочного клееного бруса. Каждую деталь предварительно обработают защитным слоем.

Всего появится три беседки: две во Всехсвятской роще вдоль Пехотной улицы, одна – около станции МЦД «Щукинская». Сейчас рабочие собирают павильоны. Сначала они формируют каркас, а затем стропильную систему и приступают к обшивке.

Площадь каждой конструкции составит более 30 квадратных метров, высота – четыре метра. Смотровые окошки расположат на разных уровнях, а внутри разместят скамейки.

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