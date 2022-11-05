Более 665 млн рублей сэкономили пассажиры метро Москвы по акции «Время ранних»

Ежедневно акцией «Время ранних» пользуются более 100 тысяч пассажиров Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Москве два года назад запустили акцию «Время ранних». За этот период пассажиры сэкономили более 665 миллионов рублей, сообщили в Телеграм-канале столичного Дептранса.

Акция действует на Таганско-Краснопресненской и Некрасовской линиях метро, а также на Казанском направлении ж/д. Скидка на поездку до 50% предоставляется в рабочие дни вне часа пик – с момента открытия метро до 07:15, с 08:45 и до 09:15.

Ежедневно акцией «Время ранних» пользуются более 100 тысяч пассажиров. Многие люди стали ездить чуть раньше основного часа пика или, наоборот, немного позже. Эта мера помогла разгрузить Таганско-Краснопресненскую линию в утреннее время на 6,7%, что равноценно запуску двух дополнительных поездов.

На сайте столичной мэрии уточнили, что благодаря проекту, станция «Баррикадная» разгрузилась на 18%, «Китай-город» – на 17%, а «Выхино» – на 11%.

Ранее KP.RU сообщал, что тематические «Тройки» и «Единые» выпустили к 55-летию Останкинской телебашни. Тираж первых – 10 тысяч экземляров, вторых – 200 тысяч экземпляров. На проездных изображен главный символ российского телевидения с юбилейным числом 55.