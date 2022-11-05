Движение на Сретенском бульваре в центре Москвы почти перекрыто из-за столкновения трех машин

Авария заняла три полосы из четырех Фото: Департамент транспорта Москвы

В центре Москвы на Сретенском бульваре у перекрестка с улицей Мясницкой на полосах движения в сторону Чистопрудного бульвара произошло ДТП с участием трех автомобилей, сообщает столичный Дептранс. Из-за этого движение на участке оказалось перекрыто почти полностью: автомобилисты могут проехать только по одной полосе из четырех.

- Дорожная ситуация осложнена... Просим выбирать альтернативные маршруты, - обратились представители Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы к столичным водителям.

Информация о пострадавших и причинах случившегося уточняется, на месте работают сотрудники оперативных служб города.

Ранее KP.RU сообщил о временном ограничении движения на Большой Черемушкинской улице в Москве. С 7 ноября 2022 года до 1 мая 2023 года специалисты будут поочередно закрывать до двух полос на различных участках этой улицы.