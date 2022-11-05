Конюшни в усадьбе Ясенево в Москве отреставрируют

В старейшей усадьбе Ясенево отреставрируют конюшни. Сейчас в историческом здании идут противоаварийные работы, сообщили на сайте столичной мэрии.

Постройку возвели в начале XIX века. Усадьба имеет статус объекта федерального значения.

Площадь кирпичной одноэтажной конюшни составляет 247 квадратных метров. Она находится в северо-западной части особняка. Фасад постройки довольно сдержанный, без декора. Есть пилястры и перемычки с белокаменным замковым камнем. Цоколь выполнен из известняка.

Реставрационные работы в здании конюшен планируют завершить в конце года. Специалисты уже убрали с территории мусор, установили временные оконные и дверные заполнения и приступили к укреплению фундамента сооружения. На следующем этапе, в 2023 году, рабочие приведут в порядок все помещения и фасады.

Постройку возвели в начале XIX века. Фото: Департамент культурного наследия города Москвы

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