Герой Соцтруда Левин: Выставка к годовщине парада 1941 года напомнит о героизме наших отцов и дедов

Такие акции призваны напомнить о героизме наших отцов, дедов, которые прямо с парада уходили на передовую, чтобы защищать нашу страну Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

Герой Социалистического Труда Алексей Левин высоко оценил значение выставки на Красной площади, посвященной обороне Москвы и приуроченной к 81-летию парада 7 ноября 1941 года в центре Москвы. В комментарии для агентства «Москва» он заявил, что выставка и связанные с ней мероприятия обратят внимание москвичей и гостей столицы на героизм, проявленный предыдущими поколениями.

- Такие акции призваны напомнить о героизме наших отцов, дедов, которые прямо с парада уходили на передовую, чтобы защищать нашу страну от фашистских полчищ, прорвавшихся к Москве, - отметил Алексей Левин.

Он добавил, что вклад в победу вносили не только фронтовики, но и те, кто оставался в тылу, работал, не покладая рук на производствах, а затем в мирное время восстанавливал страну.

- Они должны быть для всех сегодня примером, - добавил Герой Социалистического Труда.

Как сообщал ранее KP.RU, на Красной площади в эти дни работает бесплатный интерактивный музей, в котором можно узнать о вкладе Москвы в оборону страны. Тут не только организована выставка военной техники, но и идут бесплатные показы мини-спектаклей и кинофильмов. Последним днем работы площадки станет 7 ноября.