Пешехода сбили на Большой Серпуховской в центре Москвы

ДТП с участием пешехода произошло в Замоскворечье Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В центре Москвы на Большой Серпуховской улице вблизи пересечения с Садовым кольцом сбили пешехода, сообщает столичный Дептранс. В каком состоянии находится пострадавший, пока неизвестно.

Дорожно-транспортное происшествие сильно осложнило движение на этом отрезке Большой Серпуховской улицы. Машины пропускают только по одной полосе, так что лучше выбирать пути объезда проблемного участка.

Ранее KP.RU сообщил о столкновении трех автомобилей на Сретенском бульваре. Там автомобиль Mercedes из-за внезапно возникших проблем с колесом протаранил две машины. При этом в происшествии никто не погиб и не пострадал. Движение на участке Сретенского бульвара в районе пересечения с Мясницкой улицей на полосах движения в сторону Чистопрудного бульвара было затруднено, но сейчас восстановлено в полном объеме.