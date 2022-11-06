Синоптик Вильфанд предупредил о «техногенной гололедице» 6 ноября 2022 года в Москве

Метеоролог предупредил о «техногенной гололедице» 6 ноября в Москве Фото: Иван МАКЕЕВ

Жителям Московского региона в воскресенье, 6 ноября, следует обратить особое внимание на дороги, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Как рассказал синоптик ТАСС, погода поспособствует появлению «техногенной гололедицы».

Как отметил Вильфанд, естественных условий для скользких дорог нет, при этом в некоторых территориях Москвы на трассах образуется «техногенная гололедица».

- Например, выпало 0,1 мм снежка. Это пустяки, но оживленная трасса прогревается за счет выхлопных труб автомобилей, и он подтаивает, а затем интенсивность потока машин становится меньше, он опять подмерзает, - объяснил метеоролог.

Настоящую гололедицу в столице нужно ждать в понедельник, 7 ноября. В этот день она будет природной: из-за осадков при температуре около нуля градусов и легком ветре.

Напомним, ранее KP.RU публиковал прогноз погоды от Евгения Тишковца на ноябрь 2022 года. Как сообщалось, устойчивых морозов стоит ждать во второй половине ноября.