Певец Вячеслав Малежик назвал отличия коренных москвичей от приезжих Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Эстрадный певец, поэт и композитор Вячеслав Малежик рассказал «Москвич Mag», что о жителях столицы часто судят именно по переехавшим в город. Артист считает, что это неправильно и объяснил, чем коренные москвичи отличаются от приезжих.

Артист отметил, что, по его мнению, жители столицы более интеллигентные — «публика, которая десять раз встанет в очередь, извинится, но никогда не начнет лезть на голову». 75-летний Вячеслав Малежик добавил, что москвичей всегда отличала застенчивость и напускная незаметность.

Также артист вспомнил свое детство. Он отметил, что москвичи, особенно женщины, всегда умели хорошо одеваться — даже при отсутствии хороших магазинов. Так, его мама шила наряды себе, своей семье, а также подругам.

По воспоминаниям Вячеслава Малежика, улица Горького в советские годы «была более нарядно одетая, чем все другие города». Изобретательность и дерзость в одежде артист объясняет бедностью.

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