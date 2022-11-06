Аналитики составили рейтинг самых дорогих авиа- и ж/д билетов на ноябрьские выходные

Билеты из Москвы заняли верхние позиции в рейтинге самых дорогих на ноябрьские выходные Фото: Виктория МИНАЕВА

Сервис для планирования путешествий OneTwoTrip рассказал «Известиям» о рейтинге самых дорогих авиа- и ж/д билетов на ноябрьские выходные. Лидером среди авиабилетов стал полет из Москвы в Дубай и обратно - 157 тысяч рублей.

На втором месте путешествие самолетом из Москвы в Сантьяго, стоимость которого в одну сторону обошлась пассажирам в 154 тысяч рублей. Тройку лидеров замкнул билет из Москвы в Берлин и обратно за 150 тысяч рублей.

В целом, девять из десяти позиций в топ-10 самых дорогих авиабилетов заняли перелеты из Москвы в другие города мира.

Похожая ситуация наблюдалась и в сегменте железнодорожных билетов. Здесь на верхушке рейтинга как поездки из Москвы, так и в столицу. Так, самые дорогие праздничные поездки оказались в Санкт-Петербург на «Сапсане» - 23,7 тысячи рублей. Пассажиры заказывали четыре места, поэтому общая сумма составила 95 тысяч рублей.

На втором месте поездка из Самары в Москву. Два человека за места в мягком вагоне поезда «Жигули» заплатили 41,6 тысячи рублей, по 20,8 тысячи рублей на одного.

Билеты на трех человек из Москвы в Адлер и обратно в вагоне класса «Люкс» поезда «Премиум» обошлись в 73 тысяч рублей - 18,3 тысячи рублей на одного.

Ранее KP.RU писал, что «Аэрофлот» возобновил рейсы в Бангкок, Коломбо и Гоа. Самолеты отправляются из Шереметьево.