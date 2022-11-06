Москва
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Москва
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Москва
+9°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество6 ноября 2022 9:35

Выделенные полосы для общественного транспорта откроют на 9 участках в Москве

Благодаря им автобусы будут ходить в 2-3 раза быстрее
Сергей КУДРИН
Девять новых выделенных полос для общественного транспорта откроют в Москве

Девять новых выделенных полос для общественного транспорта откроют в Москве

Фото: Вадим ШЕРСТЕНИКИН

С 26 ноября в Москве на 9 участках дорог появятся новые выделенные полосы для автобусов и электробусов. По оценкам экспертов, они увеличат скорость движения общественного транспорта в 2-3 раза. Об этом пишет Телеграм-канал Департамента транспорта столицы.

Так, новые выделенки появятся на улицах Мосфильмовская, Кировоградская и Ташкентская, проспектах Маршала Жукова, Новоясеневском и Лермонтовском, Тишинской площади.

Например, на Ташкентской улице ежедневный пассажиропоток составляет порядка 90 тыс. человек, и выделенные полосы на двух участках позволят разгрузить давление на транспортную систему. В то же время на Мосфильмовской, за счёт переразметки дороги, удалось вставить в полотно выделенку, не убирая старые полосы движения, так что она никак не повлияла на автомобилистов. Выделенка на проспекте Маршала Жукова позволит быстрее подъезжать к станции БКЛ.

Ранее KP.RU сообщал о том, что в начале октября в планах Дептранса был запуск пяти выделенок: по улице Наметкина, Каховке, на Филатовском шоссе, Профсоюзной, Академика Янгеля и Мусы Джалиля.