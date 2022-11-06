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НовостиОбщество6 ноября 2022 9:59

Художник Алан Миркович назвал характерную черту московской публики

По его мнению, жители Москвы всё ещё традиционны
Сергей КУДРИН
Свою оценку московской публике дал художник Алан Миркович

Свою оценку московской публике дал художник Алан Миркович

Фото: Александра ЛУКАНИНА

Художник Алан Миркович, занимающийся созданием «говорящих» картин с применением современных технологий, оценил московскую публику, посещающую выставки и приобретающую живопись. По его мнению, москвичи всё ещё традиционны и, в первую очередь, живут по принципу «здесь и сейчас». Об этом пишет «Мослента».

По мнению Мирковича, сегодня москвичи всё ещё считают настоящим искусством, например, Шишкина из Третьяковской галереи. Сам же художник, хоть и признаёт вклад классика, отмечает, что его работам уже более сотни лет и сегодня мир уже давно занимается новыми видами искусства.

В то же время жители Москвы, как заявляет художник, понимают современное искусство, и оно им интересно, однако что с ним делать, они не знают. Многие просто приобретают ту или иную работу, вешают у себя дома на стену, и на этом всё заканчивается. В это действие не вкладывается никакого смысла, и, если спросить у москвича, почему он выбрал именно эту работу, он, скорее всего, не ответит.

- К тому же у нас очень много внимания уделяется каким-то глубоким внутренним переживаниям, тоске, грусти. У нас таким образом очищают душу, - говорит художник.

По мнению Мирковича, житель столицы России живёт по принципу «здесь и сейчас» и почти не смотрит в будущее. При этом художник отмечает полностью противоположный взгляд у европейцев, которые устремлены вперёд и не зацикливаются на сегодняшнем дне.

Ранее KP.RU сообщал о том, как художнику Shozy удалось создать в Москве удивительный мурал, копирующий цвет неба.