Художник Алан Миркович назвал характерную черту московской публики

Свою оценку московской публике дал художник Алан Миркович Фото: Александра ЛУКАНИНА

Художник Алан Миркович, занимающийся созданием «говорящих» картин с применением современных технологий, оценил московскую публику, посещающую выставки и приобретающую живопись. По его мнению, москвичи всё ещё традиционны и, в первую очередь, живут по принципу «здесь и сейчас». Об этом пишет «Мослента».

По мнению Мирковича, сегодня москвичи всё ещё считают настоящим искусством, например, Шишкина из Третьяковской галереи. Сам же художник, хоть и признаёт вклад классика, отмечает, что его работам уже более сотни лет и сегодня мир уже давно занимается новыми видами искусства.

В то же время жители Москвы, как заявляет художник, понимают современное искусство, и оно им интересно, однако что с ним делать, они не знают. Многие просто приобретают ту или иную работу, вешают у себя дома на стену, и на этом всё заканчивается. В это действие не вкладывается никакого смысла, и, если спросить у москвича, почему он выбрал именно эту работу, он, скорее всего, не ответит.

- К тому же у нас очень много внимания уделяется каким-то глубоким внутренним переживаниям, тоске, грусти. У нас таким образом очищают душу, - говорит художник.

По мнению Мирковича, житель столицы России живёт по принципу «здесь и сейчас» и почти не смотрит в будущее. При этом художник отмечает полностью противоположный взгляд у европейцев, которые устремлены вперёд и не зацикливаются на сегодняшнем дне.

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