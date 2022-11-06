В 2022 году будут сданы два корпуса инновационной долины МГУ «Воробьевы горы» Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В 2022 году будут сданы два корпуса инновационного центра МГУ «Воробьевы горы». Как пишет RG.RU, долина будет состоять из девяти зданий и станет самой крупной в России.

«Воробьевы горы» - это инновационный научно-технологический центр МГУ им. Ломоносова. Студенческий городок появится рядом с университетом и займет территорию в 17 гектаров. В корпусах долины аспиранты, студенты, молодые профессора и ученые смогут организовать научные исследования, изобретать, разрабатывать новые технологии.

На Дне открытых дверей ректор университета академик Виктор Садовничий рассказал, что уже завершается строительство трех из девяти корпусов. Два из них в эксплуатацию сдадут уже в 2022 году.

- Это первая в стране долина такого масштаба. Хорошая карьерная дорога для всех, кто придет к нам в университет, - сказал Виктор Садовничий.

Ранее KP.RU писал, что флагманским кластером станет «Ломоносов». Заявки на резидентство в 10-этажном здании подали уже более 160 человек.