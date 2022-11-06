В московском метро обновили 250 тысяч наклеек и информационных плакатов

Новые объявления в московском метро Фото: официальный сайт мэра Москвы

В столичном метро обновили информационные плакаты и наклейки. Как сообщается на портале мэра и правительства Москвы, в общей сложности заменили 250 тыс. объявлений.

Новые информационные плакаты сделали заметнее с помощью фирменной графики, а тексты сократили, чтобы донести самое важное без больших затрат на изучение.

Отмечается, что работа по замене объявлений проведена в рамках большого проекта по превращению общественного транспорта Москвы в более удобный.

В метрополитене разместили краткую версию правил с понятным текстом, рисунками и фирменной графикой. Для объявлений используют маркеры и картинки, понятные пассажирам интуитивно, а важную информацию выделяют красным.

В метро также обновили объявления о культуре поведения, транспортной безопасности и пользовании лифтами, оформление всех кассовых зон. Также заменили стикеры в поездах. Стикеры изменились в том числе на кабинах дежурных у турникетов и эскалаторов.

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