Синоптик Синенков: пик потепления в Москве придется на четверг и пятницу этой недели

Синоптик Синенков: Пик потепления в Москве придется на четверг-пятницу Фото: Иван МАКЕЕВ

Температура в Москве достигнет 9-10 градусов тепла к концу рабочей недели. Об этом рассказал ТАСС ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков. Синоптик считает, что потепление продержится и на следующих выходных, правда, на пру градусов ниже.

Температура начала повышаться уже в понедельник, 7 ноября: в предыдущие выходные дни было до плюс одного градуса, тогда как сегодня прогнозируют до плюс 3-4. Во вторник синоптики обещают плюс 5, в среду — плюс 8, в четверг еще на градус больше. В конце рабочей недели температура будет в районе 9-10 градусов выше нуля. При этом пик потепления придется на четверг-пятницу, рассказал Александр Синенков.

В следующие выходные тепло также будет держаться в районе 6-8 градусов. Такая температура на несколько градусов выше нормы для этого периода.

Об аномально теплой погоде на этой неделе также ранее сообщал KP.RU. Синоптики отмечают, что в это время обычно уже должна начинаться метеорологическая зима.