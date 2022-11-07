В Третьяковке назвали причину отмены Московской биеннале

В Третьяковке рассказали о причинах отмены Московской биеннале Фото: пресс-служба Третьяковской галереи Читайте на WWW.MSK.KP.RU: https://www.msk.kp.ru/online/news/4995567/

В Третьяковке назвали причиной отмены Московской биеннале непрофессионализм организаторов. Кроме того, в Telegram-канале галереи сообщили, что у тех отсутствовали регулирующие документы.

В Третьяковской галерее отметили, что на решение об отмене IX Московской международной биеннале современного искусства, которая должна была открыться 7 ноября, повлияла целая совокупность факторов. Так, организаторы не предоставили необходимые документы, которые должны быть согласованы задолго до выставки. Кроме того, они пропустили сроки застройки и не уведомили об этом площадку вовремя.

Помимо регулирующих документов, организаторы биеннале должны были застраховать экспонаты и предоставить соответствующие доказательства. Не сделали они и этого.

В Третьяковке отметили, что галерея не готова идти на компромиссы, касающиеся безопасности ее посетителей и сохранности находящихся в ее залах экспонатов.

Монтаж выставки должен был закончиться 2 ноября, но на 4 ноября он не завершился. Часть экспонатов организаторы успели монтировать для публичной экспозиции. Однако в Третьяковской галерее подчеркнули, что не все из них были разрешены — еще на стадии согласования состава выставки их исключили как не соответствующие статусу избранной для биеннале площадки, художественному и этическому контексту выставки и заявленному организаторами возрастному цензу «6+».

Напомним, Министерство культуры РФ 4 ноября сообщило об отмене Московской биеннале из-за несоответствия уровня целого ряда экспонатов статусу площадки. Об этом писал KP.RU.