На благотворительных мероприятиях «Ночь искусств» в Москве собрали 19 миллионов рублей Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В рамках акции «Ночь искусств» в Москве собрали 19 млн рублей. Их направят в новые регионы, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Акция «Ночь искусств» проводилась в юбилейный, десятый раз. Впервые часть ее программы решили сделать благотворительной. Всего удалось собрать 19 миллионов рублей. Собранные деньги направят на помощь жителям четырех новых регионов: Херсонской, Запорожской областей, а также Донецкой и Луганской народных республик.

Акция в 2022 году проходила под девизом «Мы едины». Большой акцент сделали на национальные традиции.

Всего в рамках «Ночи искусств» прошло более 200 мероприятий, в которых поучаствовали более 240 тыс. человек. Жители и гости столицы смогли посетить концерты, рок-ораторию, театральные постановки, музейные выставки, лекции, экскурсии и другие культурные развлечения.

Как ранее писал KP.RU, в «Ночь искусств» можно было бесплатно посетить Пушкинский музей и Третьяковскую галерею.