Главный диетолог Москвы Стародубова порекомендовала съедать до 150 граммов холодца в праздники

Холодец негативно влияет на сердечно-сосудистую систему и приводит к ожирению Фото: Олег ЗОЛОТО

По праздникам здоровому человеку можно съедать до 100-150 граммов холодца. Однако это блюдо лучше заменить заливным из нежирного мяса, птицы и рыбы с добавлением зелени и овощей, сообщает РИА Новости со ссылкой на главного диетолога департамента здравоохранения Москвы Антонину Стародубову.

По словам специалистки, по классическому рецепту холодец содержит много ненасыщенных жиров. Избыточное употребление такой пищи негативно влияет на сердечно-сосудистую систему. Кроме того, у человека может развиться ожирение.

«Конечно, порой бывает довольно трудно отказаться от любимого блюда. Главное, соблюдать меру. Изредка, по праздникам, здоровому человеку можно разнообразить свой рацион небольшой порцией холодца - 100-150 граммов», — подчеркнула врач.

Также диетолог развеяла миф о пользе холодца для укрепления связок и суставов, для повышения упругости кожи за счет высокого содержания коллагена. По ее словам, заливное гораздо полезнее холодца. Стародубова уточнила, что традиционно холодец готовится на основе наваристого бульона. Обычно, его исключают из рациона людей с больными почками, сердцем, ЖКТ, подагрой и прочее.

В свою очередь специалист МосГИК Елена Павлова добавила, что холодец лучше готовить самостоятельно, а покупать на развес. Срок годности магазинного обычно составляет не более 12 часов.

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