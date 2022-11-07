Жителям Москвы для счастья в среднем нужно 250 тысяч рублей в месяц

Больше всего денег хотят иметь жители столицы Фото: Shutterstock

Москвичам нужно 250 тысяч рублей в месяц, чтобы ощущать себя по-настоящему счастливыми. При этом в среднем россиянам для этого достаточно 205 тысяч рублей, что на 8% больше по сравнению с прошлым годом, сообщает РБК со ссылкой на сервис SuperJob.

Уточняется, что больше всего денег хотят иметь жители столицы. На второй строчке расположились ростовчане с 205 тыс. рублей. Следом идут жители Владивостока, Екатеринбурга, Красноярска и Тюмени: чтобы удовлетворить свои потребности им нужно 200 тысяч рублей в месяц.

Всего за шесть месяцев счастье «подешевело» на 10 тыс. рублей в Новокузнецке, на 5 тыс. рублей – в Кемерово и Ижевске. В остальных мегаполисах, наоборот, сумма возросла, в частотности, на 9% в Москве.

В России самыми требовательными является мужичин: для счастья им необходимо около 226 тыс. рублей ежемесячно. Женщинам же достаточно 182 тыс. рублей в месяц.

Ранее KP.RU сообщал, что аналитики составили рейтинг самых дорогих авиа- и ж/д билетов на ноябрьские выходные. Лидером по дороговизне стал полет Москва – Дубай и обратно - 157 тысяч рублей.