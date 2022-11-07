Схема движение 27 автобусов изменится в Подмосковье на время закрытия участка Замоскворецкой линии

Схема движения автобусов изменится с 12 ноября на полгода Фото: Евгений КОЧКИН

В Минтрансе Подмосковья предупредили жителей Домодедовского, Ленинского, Ступино и Каширы об изменении схемы движения 27 автобусных маршрутов с 12 ноября на полгода. Это связано с закрытием участка Замоскворецкой (зеленой) линии метро из-за реконструкции тоннеля.

Так, автобусы 25 маршрутов будут ходить от и до станции метро «Зябликово» вместо «Домодедовской. Речь идет о транспорте №1247К, 334К, 341К, 355, 356, 364, 367, 381К, 404, 420, 433, 439, 466, 471, 496, 504, 505, 508, 512, 593К, 871К, 877К, 879К, 899К и 1008К.

Кроме того, автобусы №1200 и №489 будут ездить до метро «Южная» вместо станций «Царицыно» и «Кантемировская».

На это время начнут курсировать два компенсационных маршрута: от метро «Автозаводская» до «Царицыно» и «Орехово», а также от метро «Каширская» до «Каховской». Кроме того, жители могут пользоваться МЦК, МЦД-2, Павелецким направлением ж/д, а также Люблинско-Дмитровской, Серпуховско-Тимирязевской линий подземки.

Ранее KP.RU сообщал, что выделенные полосы для общественного транспорта откроют на 9 участках в Москве. Автобусу станут ходить в 2-3 раза быстрее.