В центре Москвы произошел пожар в здании «СОГАЗ» на проспекте Академика Сахарова

В центре Москвы тушат здание «СОГАЗ» Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В здании «СОГАЗ» на проспекте Академика Сахарова, 10, в центре Москвы произошел пожар. Как пишет Агентство городских новостей «Москва», по данным МЧС тлел утеплитель за обшивкой фасада.

На месте работали спасатели. Возгорание тушили при помощи гидрантов. В настоящее время пожар локализовали и полностью ликвидировали. Сообщается, что на время ЧП люди самостоятельно покинули здание. По предварительной информации никто не пострадал.

Ранее KP.RU писал, что 1 ноября загорелся строительный рынок в Новой Москве. Пламя охватило площадь в 150 квадратных метров. Пожарные больше часа боролись с огнем в трех павильонах рынка в поселке Мосрентген. В итоге пламя удалось локализовать и полностью потушить. Для ликвидации пожара задействовали 36 человек, а также 8 единиц техники. При ЧП никто не пострадал.