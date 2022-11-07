Дептранс предупредил о высоком пассажиропотоке на участке Калужско-Рижской линии метро Москвы

За движением в районе закрытых станций метро следит ЦОДД Фото: Департамент транспорта Москвы

В Московском метрополитене в понедельник, 7 ноября, ожидается высокий поток пассажиров из-за закрытия участка «Октябрьская – Новые Черемушки» Калужско-Рижской линии. С большой нагрузкой непросто будет справляться и компенсационным автобусам, сообщили в столичном Дептрансе.

«Планируйте маршруты заранее, самые удобные можно узнать в приложении «Метро Москвы», через чат-бот @transport_mos_bot и по номеру 3210», — сказано в сообщении.

Уточняется, что за движением в районе закрытых станций метро следит ситуационный центр ЦОДД. Специалисты регулируют работу светофоров, чтобы компенсационные автобусы приходили вовремя, а также направляют Дорожный патруль в места ограничений, где нужно восстановить движение.

Вдоль закрытого участка метро в час пик курсируют 130 бесплатных автобусов с интервалами меньше минуты. Кроме того, пассажиры могут пользоваться МЦК, БКЛ, Сокольнической и Серпуховско-Тимирязевской, а также трамваями №14 и 26 от «Университета» до «Октябрьской».

Ранее KP.RU сообщал, что схема движение 27 автобусов изменится в Подмосковье на время закрытия участка Замоскворецкой линии.